Помолодела: мать стала выглядеть ровесницей Ольги Бузовой

Ольга Бузова всегда до мелочей продумывает образ и тщательно готовится к каждому выходу в свет. Поэтому каждое ее появление на публике становится сенсацией. Ведь более стильной звезды в российском шоу-бизнесе сложно представить.
Для похода в театр ведущая "Дома-2" выбрала подчеркивающее стройность длинных ног маленькое черное платье, элегантное шелковое манто с рукавами из пайеток и черную же широкополую шляпу. Очень изыскано, гламурно, креативно!
Но в этот вечер внимание к себе привлекла и мама 34-летней Ольги Бузовой – стоматолога Ирина Александровна. Женщина редко выходит в свет, поэтому пресса не могла упустить возможности запечатлеть ее. И ведь было чем любоваться! Ирина Александровна выглядит так хорошо и свежо, что кажется ровесницей со своей знаменитой дочерью. Отсутствие морщин, хороший макияж, элегантная прическа...
Вспомнилась Аркадина из чеховской "Чайки", которая говорила: " Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые".
Ирине Бузовой явно импонирует внимание публики и прессы, хотя она немного стесняется камер. Но совершенно точно: добившегося многого дочерью она гордится.
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