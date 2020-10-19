Помолодела: мать стала выглядеть ровесницей Ольги Бузовой

Ольга Бузова – завсегдатай светских мероприятий. Ее приглашают на премьеры и презентации наряду с суперзвездами – Филиппом Киркоровым и Ларисой Долиной. Вот и премьеру мюзикла "Шахматы" в постановке Евгения Писарева она пропустить не могла.

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