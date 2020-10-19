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Шоу-бизнес
Помолодела: мать стала выглядеть ровесницей Ольги Бузовой

Помолодела: мать стала выглядеть ровесницей Ольги Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Ольга Бузова – завсегдатай светских мероприятий. Ее приглашают на премьеры и презентации наряду с суперзвездами – Филиппом Киркоровым и Ларисой Долиной. Вот и премьеру мюзикла "Шахматы" в постановке Евгения Писарева она пропустить не могла.

Продолжение: "Никогда не ем пластиковыми приборами": Бузова рассказала о раздельном сборе мусора
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Ольга Бузова всегда до мелочей продумывает образ и тщательно готовится к каждому выходу в свет. Поэтому каждое ее появление на публике становится сенсацией. Ведь более стильной звезды в российском шоу-бизнесе сложно представить.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Для похода в театр ведущая "Дома-2" выбрала подчеркивающее стройность длинных ног маленькое черное платье, элегантное шелковое манто с рукавами из пайеток и черную же широкополую шляпу. Очень изыскано, гламурно, креативно!

Но в этот вечер внимание к себе привлекла и мама 34-летней Ольги Бузовой – стоматолога Ирина Александровна. Женщина редко выходит в свет, поэтому пресса не могла упустить возможности запечатлеть ее. И ведь было чем любоваться! Ирина Александровна выглядит так хорошо и свежо, что кажется ровесницей со своей знаменитой дочерью. Отсутствие морщин, хороший макияж, элегантная прическа...

Вспомнилась Аркадина из чеховской "Чайки", которая говорила: " Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ирине Бузовой явно импонирует внимание публики и прессы, хотя она немного стесняется камер. Но совершенно точно: добившегося многого дочерью она гордится.

Автор: 19 октября 2020, 09:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Читать невозможно, одни ошибки, с падежами беда, и где на Ольге шелковое манто с рукавами из пайеток, короче - позор редакции, стыд и срам просто!!!
1

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