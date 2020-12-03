Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Четверг
3 декабря
Лента новостей
20:25
В Москве ревнивый мужчина перепутал прохожую с женой и напал на нее с молотком
20:08
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
20:02
В Краснодаре налетчики в костюмах химзащиты ограбили ломбард
19:45
"Угрожала плеснуть кислотой": звезде "Улиц разбитых фонарей" всучили внебрачную дочь
19:25
"Сложно об этом говорить": Зудина едва не разрыдалась после вопросов о Табакове
19:23
Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган
18:59
На Кубани микроавтобус со школьниками попал в ДТП
18:48
Дибров порадовался пандемии коронавируса: Такое удовольствие
18:46
Врачи готовятся сообщить сыну Алибасова тревожную новость после передозировки виагрой
18:12
Звезда "Дома-2" Пынзарь удалила грудь
17:54
Помятого Аверина после вечеринки засняли отдыхающим на ступеньках
17:45
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
17:39
"Сотру тебя с лица земли!": Яббаров взбесился после оскорбления в адрес Рапунцель
17:30
Решетова пожаловалась на "несвободу" в отношениях с Тимати
17:18
Променявшая Россию на Украину звезда сериалов горько поплатилась
17:14
В Подмосковье пассажирку зажало в салоне авто из-за аварии на трассе
17:10
Иосиф Пригожин не устоял перед Викторией Боней в сексуальной позе
16:52
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
16:46
Мошенники использовали Ходченкову для наживы
16:45
Сбежавший за границу Панин вернулся в Россию ради известной женщины
16:29
Не нуждаются в поблажках: звезда "Сватов" разнесла идею Михаила Боярского
16:23
Проклятье на шоу НТВ? Вслед за Колтовым беда настигла известную ведущую
16:18
В Петербурге из-за стрельбы на улице ввели план "Перехват"
16:11
Федосеева-Шукшина ошарашена известием об объевшемся виагры Алибасове
16:07
"Где грудь потеряла?": Дайнеко отреагировала на дерзкие нападки
15:50
"Просто какой-то адок": Воле пришлось краснеть за шутки в Comedy Club
15:37
Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака
15:35
"Почему я о наркоманах должна думать?!": Бледанс взбесилась после скандала с сестрой
15:34
"Со мной что-то не так": дочь Агутина шокировала признанием в психическом отклонении
15:33
В Подольске пьяный мужчина упал под перрон железнодорожной станции
15:08
Модель из шоу "Холостяк" показала изуродованное лицо: Стерта левая сторона
14:57
"Когда я ношу крест – это мое спасение": Михайлов рассказал о божественном исцелении сына
14:56
Самбурская разразилась гневной отповедью: Бородина, Бузова и Собчак – днище
14:56
Бандиты похитили квартиру у легендарной советской балерины
14:52
Врач назвала самый доступный и эффективный способ укрепить иммунитет
14:45
"Продолжу его дело": молодая красотка пошла по стопам умершего Колтового
14:35
Врачи бьют тревогу: при повторном заражении ковид будет протекать тяжелее
14:34
Дождались! Объявлено о старте массовой вакцинации от коронавируса в России
14:03
Обедневшие россияне заплевали Киркорова после роскошного праздника для дочери
14:02
Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства
13:56
Молодуха довела: Алибасова увезли в больницу с передозировкой виагры
13:52
"Предвзятости быть не должно": Михайлов прокомментировал скандал с Лепсом
13:51
"Исполосованы вся грудь и живот": известного актера ранило лезвием на шоу "Ледниковый период"
13:50
Где чаще всего заражаются коронавирусом
13:48
В Якутии еще один человек умер от отравления антисептиком
13:45
Володин анонсировал новый законопроект о защите детей
13:35
России предрекли самый мощный кризис за 20 лет
13:26
Мертвый Джигарханян побил Жванецкого
13:12
Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
13:07
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции
"В тебе вся моя любовь": предполагаемая жена Воробьева беременна
Шоу-бизнес

"Сложно об этом говорить": Зудина едва не разрыдалась после вопросов о Табакове

Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Зудина стала гостьей ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Вдова Олега Табакова призналась, что после смерти мужа потеряла друзей и нажила врагов.
прочитано 911 раз

Говоря с ведущей Лерой Кудрявцевой о начале своего романа со знаменитым артистом, Марина Зудина заверила, что не собиралась разрушать семью мэтра отечественного кинематографа и была честна. Она хотела одного: любить и быть любимой.

ПО ТЕМЕ

"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Решение развестись с женой Олег Табаков принял сам, когда решил, что время пришло. Вскоре в новоиспеченной семье случилось счастье: родился сын. А еще несколько лет спустя Марина подарила супругу дочь. Понимая, насколько муж живет своей профессией, Марина Зудина берегла его и старалась брать все бытовые заботы на себя.

По словам актрисы, она не грузила его пеленками. Однако, несмотря на занятость, Олег Табаков всегда старался находить время на детей. К слову, он оставил завещание, в котором не обидел ни сына, ни дочь. Марина Зудина подчеркнула, что к этим деньгам даже не притрагивается.

Смерть любимого человека не сломила артистку, хотя пережить потерю мужа ее было очень тяжело. Говоря об уходе супруга из жизни, Марина Зудина едва сдерживала слезы. "Сложно об этом говорить. Я могу опять начать плакать", – призналась звезда.

По словам актрисы, Олег Табаков был для нее не просто мужем и отцом ее детей. Он стал для нее смыслом жизни, маяком. Марина Зудина отметила, что если бы ей сказали отдать свою жизнь за то, чтобы Олег Павлович был молод и здоров, она бы отдала.

Напомним, роман Олега Табакова и Марины Зудиной в свое время взбудоражил россиян. Народ больше всего возмущала разница в возрасте: артист был старше Марины на тридцать лет. Но своей совместной жизнью назло сплетникам и злопыхателям пара доказала, что у любви нет возраста.

Автор: 3 декабря 2020, 19:25 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
"Откровенный враг Украины": Россию обвинили в бедах Незалежной
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко

Шоу-бизнес

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Видео

Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване

Артисты снова вместе

Шоу-бизнес

"Почему я о наркоманах должна думать?!": Бледанс взбесилась после скандала с сестрой

Звезда заявила, что не общается с родственницей
Шоу-бизнес

"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов

Она устала от предательств

Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

Девушка считает, что ей повезло

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+