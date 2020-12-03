"Сложно об этом говорить": Зудина едва не разрыдалась после вопросов о Табакове

Марина Зудина стала гостьей ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Вдова Олега Табакова призналась, что после смерти мужа потеряла друзей и нажила врагов.

Говоря с ведущей Лерой Кудрявцевой о начале своего романа со знаменитым артистом, Марина Зудина заверила, что не собиралась разрушать семью мэтра отечественного кинематографа и была честна. Она хотела одного: любить и быть любимой.

Решение развестись с женой Олег Табаков принял сам, когда решил, что время пришло. Вскоре в новоиспеченной семье случилось счастье: родился сын. А еще несколько лет спустя Марина подарила супругу дочь. Понимая, насколько муж живет своей профессией, Марина Зудина берегла его и старалась брать все бытовые заботы на себя.

По словам актрисы, она не грузила его пеленками. Однако, несмотря на занятость, Олег Табаков всегда старался находить время на детей. К слову, он оставил завещание, в котором не обидел ни сына, ни дочь. Марина Зудина подчеркнула, что к этим деньгам даже не притрагивается.

Смерть любимого человека не сломила артистку, хотя пережить потерю мужа ее было очень тяжело. Говоря об уходе супруга из жизни, Марина Зудина едва сдерживала слезы. "Сложно об этом говорить. Я могу опять начать плакать", – призналась звезда.

По словам актрисы, Олег Табаков был для нее не просто мужем и отцом ее детей. Он стал для нее смыслом жизни, маяком. Марина Зудина отметила, что если бы ей сказали отдать свою жизнь за то, чтобы Олег Павлович был молод и здоров, она бы отдала.

Напомним, роман Олега Табакова и Марины Зудиной в свое время взбудоражил россиян. Народ больше всего возмущала разница в возрасте: артист был старше Марины на тридцать лет. Но своей совместной жизнью назло сплетникам и злопыхателям пара доказала, что у любви нет возраста.