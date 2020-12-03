"Продолжу его дело": молодая красотка пошла по стопам умершего Колтового

Месяц назад в подмосковных Люберцах упал легкомоторный самолет, за штурвалом которого находился ведущий НТВ, партнер Леры Кудрявцевой по программе "ДНК" Александр Колтовой. Сегодня стало известно, кто его заменит в эфире программы.

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