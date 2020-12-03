"Продолжу его дело": молодая красотка пошла по стопам умершего Колтового

Новой ведущей передачи "ДНК" на НТВ станет бывший эксперт передачи, актриса сериалов "Домработница", "Коварные игры", "Дурная кровь" Анна Казючиц. Новые выпуски шоу с участием 37-летней ведущей выйдут в эфир уже 14 декабря этого года.
Новая ведущая программы "ДНК" рассказала, что ей всегда нравилась эта передача и ее цель. Шоу помогает многим людям разобраться в своей жизни и прийти к истине. Анна Казючиц призналась, что с удовольствием будет продолжать дело Александра Колтового.
"С программой ДНК я знакома уже не первый год, принимала в ней участие в качестве эксперта. Она всегда мне нравилась", – приводит слова новой ведущей шоу "ДНК" на НТВ Starhit.
Ток-шоу "ДНК" выходит в эфире НТВ с весны 2018 года. В студию телепередачи приходят простые люди, которым нужно узнать результат ДНК-экспертизы своих родственников.
Ранее в Сети обсуждалось, кто станет новым соведущим Леры Кудрявцевой по программе "Звезды сошлись" на НТВ. Дмитрий Губерниев признался, что может стать новым ведущим шоу.
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