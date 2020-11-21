Самолет делали "на коленке": вскрылось странное обстоятельство смерти партнера Кудрявцевой

Партнер Леры Кудрявцевой по программе "Звезды сошлись" трагически погиб в авиакатастрофе 7 ноября 2020 года. Вокруг смерти мужчины ходило много слухов, периодически прояснялись новые факты о случившемся. Недавно стало известно о том, что самолет, в котором отказал двигатель, был собран не на заводе.
Следователи, которые анализируют авиакатастрофу, выяснили, что роковое транспортное средство самодельно собрали в 2011 году. До аварии, которая произошла с Александром Колтовым, его почти не использовали.
Законодательство не запрещает получать сертификат летной годности для самолетов, которые собраны кустарным способом, поэтому ошибки в документах не содержится. Необходимый сертификат выдается на год, погибший партнер Леры Кудрявцевой получил его по всем правилам 30 апреля.
Двигатель, который перестал работать в полете, был заводской сборки. Согласно техническим характеристикам, срок службы у него был большой. Его выпустила надежная и крупная компания по производству авиационных компонентов. Эксперты подозревают, что трагедия с партнером Леры Кудрявцевой произошла из-за коммуникаций самолета, которые помешали двигателю работать исправно.
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