Молодуха довела: Алибасова увезли в больницу с передозировкой виагры

Недавно в жизни Бари Алибасова начался новый этап: 73-летний артист готовится стать отцом и собирается жениться на матери будущего малыша. Вероятно, чтобы показать молодой любовнице всю свою мощь, продюсер прибег к помощи виагры.

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