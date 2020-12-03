Молодуха довела: Алибасова увезли в больницу с передозировкой виагры

Артиста в срочном порядке госпитализировали в одну из московских клиник накануне вечером. В настоящее время врачи делают все, чтобы определить, в чем причина плохого самочувствия продюсера.
Предположительно, такая реакция организма последовала на передозировку препарата для повышения потенции. В квартире Бари Алибасова нашли несколько пустых упаковок из-под виагры. Об инциденте сообщил директор продюсера Вадим Горжанкин. "Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление", – отметил помощник Бари Каримовича.
Ранее известный сексолог Елена Перелыгина высказала опасения по поводу сексуальной активности Алибасова. Специалистка отметила, что в его возрасте опасны физические нагрузки. По словам девушки, очень часто пожилые ловеласы пытаются продемонстрировать юным пассиям весь свой пыл, и это часто приводит к печальным последствиям. "Возлюбленная тогда будет матерью одиночкой", – заявила Перелыгина.
Напомним, в конце ноября Бари Алибасов сообщил, что готовится стать отцом во второй раз. Ребенка звезде вынашивает массажистка и помощница Виктория. Девушка находится на внушительном сроке беременности. Стоит отметить, что продюсер уже придумал имя будущему малышу. Если родится девочка, он хочет назвать ее Пандемия, а если мальчик, то Ковид.
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