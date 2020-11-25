С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей

Бари Алибасов вновь шокирует общественность. Эпатажный продюсер решил развестись с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной, чтобы узаконить свои отношения с 31-летней массажисткой Викторией Полторацкой, которая якобы ждет от него ребенка. Впрочем, известный сексолог Елена Перелыгина советует ему не спешить. Она уверяет: отношения с молодой пассией могут загнать его в могилу.



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