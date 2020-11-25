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С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей

С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бари Алибасов вновь шокирует общественность. Эпатажный продюсер решил развестись с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной, чтобы узаконить свои отношения с 31-летней массажисткой Викторией Полторацкой, которая якобы ждет от него ребенка. Впрочем, известный сексолог Елена Перелыгина советует ему не спешить. Она уверяет: отношения с молодой пассией могут загнать его в могилу.
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"То, что Бари Алибасов станет отцом в результате романа с массажисткой, является для меня тревожным знаком, – говорит Елена Перелыгина. – После расставания с заслуженной и уважаемой супругой Бари, как незрелый сорванец, кинулся во все тяжкие. Но надо помнить, что Алибасову – 73 года! В его возрасте такие акробатические кульбиты опасны: они могут вызвать необратимые процессы в организме или даже смерть прямо на любовнице".

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Рядом с молодыми девушками пожилые мужчины часто пытаются показать свой молодецкий пыл. И как сексолог могу сказать, это часто приводит к печальным последствиям. Юная возлюбленная тогда будет матерью одиночкой", – пояснила Перелыгина.

" Я переживаю за Бари, потому что выглядит он ужасно, – вздыхает Елена. – Осунулся, постарел, под глазами – темные круги. Это говорит о том, что Бари выхолощен полностью. Ему сейчас нужно восстановить силы, а он все прыгает по койкам!"

"С Бари мы часто встречались на телевизионных съемках, – заметила Перелыгина. – Он постоянно хвастает своей эрекцией. Всем девушкам говорит, что его мужское достоинство слово кол! "Руками не согнешь!" – говорил он лично мне. Я же всегда рекомендовала ему ограничиться мастурбацией и петтингом (получение партнерами удовлетворения путем возбуждения эрогенных зон без непосредственного проникающего контакта гениталий – Прим. ред.). Два раза в неделю достаточно. Для Алибасова полезно поддерживать половую функцию в активном состоянии, при этом не давая большой нагрузки на престарелый организм. Бари, запомните: куролесить и плодиться – это удел молодежи!"

Автор: 25 ноября 2020, 11:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

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Гость
Ответить
У старого ишака давным-давно вечное "полшестого". Скукоженный дождевой червь не подаёт признаков жизни. А история с "любовницей" - разводка для лохов, смотрящих дуроскоп. ЛЮДИ, ШЛИТЕ АЛИБАСОВА НА)(ЕР!!!
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