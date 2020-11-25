С эрекцией и в гроб положат: врач о смерти 73-летнего Алибасова во время утех с молодой любовницей

"То, что Бари Алибасов станет отцом в результате романа с массажисткой, является для меня тревожным знаком, – говорит Елена Перелыгина. – После расставания с заслуженной и уважаемой супругой Бари, как незрелый сорванец, кинулся во все тяжкие. Но надо помнить, что Алибасову – 73 года! В его возрасте такие акробатические кульбиты опасны: они могут вызвать необратимые процессы в организме или даже смерть прямо на любовнице".
"Рядом с молодыми девушками пожилые мужчины часто пытаются показать свой молодецкий пыл. И как сексолог могу сказать, это часто приводит к печальным последствиям. Юная возлюбленная тогда будет матерью одиночкой", – пояснила Перелыгина.
" Я переживаю за Бари, потому что выглядит он ужасно, – вздыхает Елена. – Осунулся, постарел, под глазами – темные круги. Это говорит о том, что Бари выхолощен полностью. Ему сейчас нужно восстановить силы, а он все прыгает по койкам!"
"С Бари мы часто встречались на телевизионных съемках, – заметила Перелыгина. – Он постоянно хвастает своей эрекцией. Всем девушкам говорит, что его мужское достоинство слово кол! "Руками не согнешь!" – говорил он лично мне. Я же всегда рекомендовала ему ограничиться мастурбацией и петтингом (получение партнерами удовлетворения путем возбуждения эрогенных зон без непосредственного проникающего контакта гениталий – Прим. ред.). Два раза в неделю достаточно. Для Алибасова полезно поддерживать половую функцию в активном состоянии, при этом не давая большой нагрузки на престарелый организм. Бари, запомните: куролесить и плодиться – это удел молодежи!"
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