"Не хватало воздуха": Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после видео Алибасова с беременной любовницей

Вдова писателя Василия Шукшина Лидия Федосеева убита горем после увиденного сексуального ролика, на котором Бари Алибасов трогает интимные места своей новой пассии.
Несмотря на предстоящий развод с Бари Алибасовым, 82-летняя актриса страдает из-за отношений пока еще своего законного мужа с 31-летней любовницей. Увидев в Сети интимные кадры, Лидия Федосеева-Шукшина стала чувствовать себя плохо. У нее подскочило давление, родственники даже вызвали ей скорую.
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной считает, что актрисе больше не стоит смотреть такие видео. Ей ограничили доступ к странице 73-летнего супруга.
В прошлый раз, когда актриса зашла на страницу к мужу, у нее случился гипертонический криз. Как известно, после нескольких перенесенных кризов есть риск инсульта.
"Резко подскочило давление, стало не хватать воздуха. Мы все испугались, тут же вызывали "скорую помощь", – рассказала Юлия Вербицкая в беседе с "Собеседником".
Ранее Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от действий Бари Алибасова, после чего его вызвали для дачи показаний.
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