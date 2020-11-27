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Шоу-бизнес

"Не хватало воздуха": Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после видео Алибасова с беременной любовницей

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Женатый продюсер Бари Алибасов крутит роман на глазах у всей страны с молодой массажисткой и танцовщицей Викой. Дело зашло так далеко, что девушка забеременела. Алибасов не скрывает своих серьезных намерений и даже называет девушку своей девятой законной женой. У Лидии Федосеевой-Шукшиной случился криз от всего этого.
прочитано 891 раз

Вдова писателя Василия Шукшина Лидия Федосеева убита горем после увиденного сексуального ролика, на котором Бари Алибасов трогает интимные места своей новой пассии.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Несмотря на предстоящий развод с Бари Алибасовым, 82-летняя актриса страдает из-за отношений пока еще своего законного мужа с 31-летней любовницей. Увидев в Сети интимные кадры, Лидия Федосеева-Шукшина стала чувствовать себя плохо. У нее подскочило давление, родственники даже вызвали ей скорую.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной считает, что актрисе больше не стоит смотреть такие видео. Ей ограничили доступ к странице 73-летнего супруга.

В прошлый раз, когда актриса зашла на страницу к мужу, у нее случился гипертонический криз. Как известно, после нескольких перенесенных кризов есть риск инсульта.

"Резко подскочило давление, стало не хватать воздуха. Мы все испугались, тут же вызывали "скорую помощь", – рассказала Юлия Вербицкая в беседе с "Собеседником".

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от действий Бари Алибасова, после чего его вызвали для дачи показаний.

Автор: 27 ноября 2020, 19:45 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость
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Господи, африканские страсти!!! Короче, старуха от ревности крякнет, а у старого пердуна мотор не выдержит, когда будет в следующий раз щупать(на большее уже не способен) более- менее молодое мясо, и склеит ласты! И будет, как в сказке: жили они вместе недолго, но счастливо, и умерли в один день.
Гость
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Какой же он негодяй ! Отвратителная личность. Видимо хочет добить старую, больную, странную женщину. Ольга пытается по-своему спасти мать, а Маша устранилась. Спасайте мать, бабушку и ваше наследство!!!
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