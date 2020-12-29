"Рухнул, потерял сознание": разбивший Прилучному лицо бизнесмен раскрыл детали драки

Осенью в Калининграде с Павлом Прилучным случился неприятный инцидент – артиста избили. Актер прошел лечение в московской больнице, а затем подал заявление в полицию. Владелец клуба "Завод", где произошла драка, написал явку с повинной и рассказал, как все было с его точки зрения.

По словам Владимир Семенова, в тот злополучный вечер он с товарищами сидел в уже закрытом заведении. В какой-то момент к ним приехал Павел Прилучный вместе со знакомыми, но пробыл недолго – не больше десяти минут.

Однако через некоторое время Павел Прилучный вновь появился на пороге "Завода". По словам Владимира Семенова, он был уже без куртки. "Как будто собирался что-то спровоцировать". – говорит молодой человек. Артист поинтересовался, можно ли для него открыть помещение на втором этаже, где находится спортзал.

Как отметил бизнесмен, он согласился без задней мысли. Однако как только Павел Прилучный оказался внутри, то скинул с себя ботинки, толстовку и начал размахивать руками. "Я предложил ему надеть печатки, хотя бы каждый по одной. Но он сразу отказался и сказал: "Давай по улице", – говорит Владимир Семенов.

При этом предприниматель старался остановить актера и предупреждал, что будет больно, если тот не прекратит нарываться. В итоге владелец заведения ударил Павла Прилучного один раз в область головы, и этого было достаточно.

"Артист рухнул, потом встал, сознание не терял", – вспоминает бизнесмен.

Когда прибежали товарищи актера, он все равно пытался атаковать, однако ему не позволили. Персонал предлагал вызвать скорую или позвать врача, но звезда отказалась. "Он повторял: "Претензий не имею" и сто раз сказал, что ему ничего не нужно", – говорит Владимир Семенов.

Каково же было удивление владельца клуба, когда через месяц после инцидента артист обратился в полицию. "Я же утверждаю, что я вынужденно оборонялся и только так", – считает предприниматель.