"Паша, что с тобой?": Бритый налысо Прилучный возмутил народ

Звезда сериала "Мажор" лишилась волос на голове из-за работы. Поклонники Павла Прилучного оценили обновленный образ кумира.

Павел Прилучный продолжает успешную карьеру артиста, несмотря на все передряги в личной жизни и публичные скандалы. Недавно он принял ради роли серьезное решение – побрился налысо. В добавок он зафиксировал результат посещения парикмахера на камеру, чтобы показать фанатам свое преображение. Сидя в гримерке, мужчина снял свою голову с разных сторон и примерил парик. Затем он опубликовал ролик в инстаграм-канале, но кроме позитивных комментариев получил критику и наставления о вреде алкоголя.

"Паша, что с тобой? Ты выглядишь очень постаревшим!", "Уже не тот", "Ты много пьёшь что ли? Паш, свою красоту губишь", "Осторожнее на поворотах", "У вас появилась одутловатость", "Неважно выглядишь, завязывай пить", "Кошмар какой", – написали пользователи Сети актеру. Павел Прилучный не стал отвечать подписчикам и оставил свое мнение при себе.

Напомним, что актера засняли в компании пышногрудой блондинки, которая сидела у него на коленях. Многие поклонники звезды решили, что у Павла Прилучного не все гладко в отношениях с Мирославой Карпович и он увлечен новой возлюбленной. Пока информация о романтической связи артиста с новой пассией не подтвердилась. Поклонники Павла Прилучного надеются, что знаменитость сумеет сохранить достоинство и не ударит в грязь лицом.