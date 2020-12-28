Сбылись предупреждения: контактирующая с умершими родственниками Муцениеце бросилась в церковь

По словам артистки, отец и дедушка, давно покинувшие этот мир, приходят к ней во снах. "Мы общались с ними и все, что они говорили мне, потом сбылось", – призналась Агата Муцениеце. Знаменитость постоянно ощущает присутствие умерших родственников.
Отметим, что Муцениеце плохо помнит папу. Эдгар Муцениеце умер, когда артистке было только три года. Мужчина скончался в 40 лет. Как рассказывала Агата ранее, от папы ее мама унаследовала огромные долги. Между тем сама она вспоминает родителя только с любовью.
В жизни Муцениеце частенько происходит что-то мистическое. Однажды загадочные события так напугали знаменитость, что она со всех ног бросилась в церковь.
Сейчас, как заметила артистка, ее жизнь нормализовалась. В свежем интервью Агата Муцениеце заявила, что навсегда поставила точку в отношениях с экс-мужем Павлом Прилучным. Актриса готова к новому этапу.
Также знаменитость объяснила, зачем так подробно посвящала поклонников о личные проблемы. Агата Муцениеце не боялась открыто говорить о разводе. По словам актрисы, она хотела стать примером для других. Агата пыталась доказать, что жизнь продолжается и после расторжения брака.
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