"Упал с лестницы": запертый дома Алибасов взмолился о помощи

Во вторник утром появилась информация о том, что полиция взломала дверь в квартиру Бари Алибасова. По сообщениям в прессе, в этот момент продюсер был мертвецки пьян.

Журналистам удалось дозвониться до сына знаменитости. Бари-младший рассказал, что сейчас находится в Калининграде и не может оперативно приехать к отцу. По словам молодого человека, продюсер попросил вызвать кого-нибудь на помощь. "Есть информация, что упал с лестницы", – рассказал наследник Бари Алибасова.

Правда, когда медики и полицейские приехали на место, у них возникли сложности с тем, чтобы открыть дверь. Сын продюсера надеется, что с отцом все в порядке, и он просто не слышит звонка. "Сказал, что сильно ушибся, когда выходил из дома", – говорит Бари Алибасов – младший.

Напомним, ранее появилась информация о том, что родственники длительное время не могли достучаться до артиста, поэтому вызвали полицию и скорую. Стражи правопорядка взломали дверь в квартиру продюсера и нашли его в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что этот год выдался у Бари Алибасова непростым. Сначала продюсера обокрали, затем начались слушания по делу о покушении на убийство, потом артист сильно отравился, а в завершении его семья с Лидией Федосеевой распалась. Впрочем, звезда не отчаивается. Он уже строит новые отношения – его избранницей стала молодая массажистка по имени Виктория.