Полиция взломала дверь в квартиру мертвецки пьяного Алибасова: Хорошо, "Крота" не было

Стоит отметить, что в 2020-м на голову артиста свалилось действительно немало проблем. Сначала звезду обокрали, затем стартовал судебный процесс по делу о покушении на убийство, следом у продюсера начались проблемы со здоровьем, а под конец года распалась его семья.
Вероятно, на фоне переживаний Бари Алибасов запил. В течение долгого времени родственники не могли достучаться и дозвониться до артиста, который заперся в своей квартире. В итоге пришлось вызывать полицию и скорую.
Сотрудники правопорядка выломали дверь в жилище продюсера. Бари Каримович в этот момент был мертвецки пьян, врачи срочно оказали ему помощь. "Хорошо, что "Крота" под рукой не было", – уже пошутили интернет-пользователи.
Напомним, Бари Алибасов сейчас пытается построить новые отношения. Избранницей артиста стала массажистка Виктория, которая значительно младше него. Правда, у пары не все гладко. Например, недавно звезда оказалась в больнице после передозировки "Виагрой" – по слухам, продюсер пытался впечатлить свою пассию в постели и слегка перестарался.
Бари Алибасов заявил, что они с Викторией ждут ребенка. Влюбленных не смущает разница в возрасте и социальном статусе. Артист даже называет девушку своей будущей женой.
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