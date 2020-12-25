"Год выдался сложным": помощник оправдал поведение разведенного Алибасова

Накануне стало известно, что брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова был официально расторгнут. Актриса долго шла к этому шагу, так как скандал сильно отразился на ее здоровье и моральном состоянии.



Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина переписала недвижимость на супруга, так как хотела обезопасить ее от родственников. В перспективе он должен был отдать квартиру внукам артистки, но вместо этого продал ее своему помощнику. Жена не выдержала подобной самодеятельности и начала жаловаться на поведение Алибасова в телевизионных шоу.

Представитель звезды Вадим Горжанкин уверен: начальник все сделал правильно, а его жена поступила бессердечно. У Бари Каримовича был сложный год. "Сначала его обокрали, потом было следствие о покушении на убийство, затем он серьезно заболел, теперь вот семья распалась", – рассказал он. Однако, по мнению пиарщика, Алибасов ни в чем не виноват, так как продал квартиру, имея на это все юридические права и благую цель. Ему нужны были деньги на лечение.

"Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина вдруг потребовала вернуть подаренное имущество. Этим она поставила продюсера в очень сложное положение", – поделился Горжанкин.

Напомним, сейчас Бари Алибасов строит новые отношения. Его избранница – молодая массажистка Виктория Полторацкая. Недавно продюсер сделал заявление, о том, что они ждут ребенка. Влюбленным не помешала ни ощутимая разница в возрасте, ни тот факт, что Бари Каримович до недавнего времени был женат.





