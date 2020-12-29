"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна

После смерти Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и Татьяна Власова активно общаются с журналистами. Несмотря на то, что сейчас женщинам делить некого, они все равно накидываются друг на друга с обвинениями. Например, недавно пианистка заявила: вторая жена артиста несколько раз устраивала скандал.
По словам Цымбалюк-Романовской, несколько лет назад Власова, которая на тот момент еще была женой Джигарханяна, внезапно прилетала в Москву, когда артист лежал в больнице. Армен Борисович отказывался разговаривать с супругой, поэтому она наведалась в театр.
Оказавшись в кабинете Джигарханяна, Татьяна Сергеевна стала отвечать на телефонные звонки и вызывать сотрудников, в том числе и Виталину. Власова хотела объяснить пианистке, как нужно себя вести. Но Цымбалюк-Романовская не поддалась на провокацию. Она просто отказалась беседовать с супругой артиста.
Вскоре Татьяна Сергеевна все-таки оказалась в больнице, где лежал Джигарханян. "Она приехала и хотела при нем меня унизить. Я просто ушла. Она что-то кричала ", – вспомнила Виталина.
Напомним, после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян вернулся к Татьяне Власовой, которая его простила. Известно, что незадолго до смерти актер и его вторая жена вновь оформили брак.
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