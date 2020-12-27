"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке

Пианистка не скрывает, что тщательно следит за своим внешним видом. Артистка тратит баснословные деньги на различные процедуры красоты и массажи в SPA-салоне. На этот раз она обратилась к подписчицам и призвала их обратить внимание на свою внешность.
По словам Цымбалюк-Романовской, поход в подобное место станет идеальным новогодним подарком. Действительно, какая барышня не захочет отдать несколько тысяч рублей за специальные омолаживающие маски для лица.
Публикацию с праздничными советами Виталина сопроводила снимком, создающим особую атмосферу. На кадрах отчетливо видно, как пианистка позирует в платье цвета пыльной розы на фоне украшенных елок.
Многочисленная аудитория поспешила обсудить напутствие Цымбалюк-Романовской и высказать свое мнение. Теперь стало понятно, почему экс-супруга Армена Джигарханяна раздражает некоторых подписчиц.
"А вы ведете себя как ни в чем не бывало. У вас муж умер, а вы по салоном шастаете и деньги его растрачиваете. Красиво живете, милочка", – раскритиковали Виталину пользователи.
Сама же артистка не стала отвечать на подобные комментарии, а только лишь поздравила всех с наступающими праздниками и пожелала каждому быть здоровым в новом году.
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