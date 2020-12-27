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"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виталина Цымбалюк-Романовская вовсю готовится к новогодним праздникам. Бывшая возлюбленная знаменитого актера нашла время, чтобы намыть перышки перед долгожданной ночью.
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Пианистка не скрывает, что тщательно следит за своим внешним видом. Артистка тратит баснословные деньги на различные процедуры красоты и массажи в SPA-салоне. На этот раз она обратилась к подписчицам и призвала их обратить внимание на свою внешность.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

По словам Цымбалюк-Романовской, поход в подобное место станет идеальным новогодним подарком. Действительно, какая барышня не захочет отдать несколько тысяч рублей за специальные омолаживающие маски для лица.

Публикацию с праздничными советами Виталина сопроводила снимком, создающим особую атмосферу. На кадрах отчетливо видно, как пианистка позирует в платье цвета пыльной розы на фоне украшенных елок.

Многочисленная аудитория поспешила обсудить напутствие Цымбалюк-Романовской и высказать свое мнение. Теперь стало понятно, почему экс-супруга Армена Джигарханяна раздражает некоторых подписчиц.

"А вы ведете себя как ни в чем не бывало. У вас муж умер, а вы по салоном шастаете и деньги его растрачиваете. Красиво живете, милочка", – раскритиковали Виталину пользователи.

Сама же артистка не стала отвечать на подобные комментарии, а только лишь поздравила всех с наступающими праздниками и пожелала каждому быть здоровым в новом году.

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Автор: 27 декабря 2020, 18:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Тамара Семина в одном интервью назвала Армена придурком. Я теперь с ней согласна! Если бы это престарелый дурак не вытащил на поверхность cвoлoчь Цымбалюк, нам не приходилось бы читать эти проклятыe помои! Бойкот этим гaдaм!
Гость
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Я - мамулька Виты. Здрасте, здрасте, люди добрые! Красоточка, доченька моя Витушка следит за собой, не экономит на уходе за внешностью. И, уверена, она краше любой здешней поганки-зacpaнки! Ваши рожицы опухшие корявы, беззубы и сморщены, а у Витульки есть бабульки на SPA салоны. Нас осчастливил Арменчик, кoзлик мой мyдями звенящий, трёс ими, трёс да взял и заземлился. Но успел отслюнявить нам всё что имел. Спасибочки дедуличке. Чмоки чмоки всем в этом чатике!
Гость
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Быть красивой не запретишь! Кстати, как думаете, Армен делал эпиляцию на зaдницe, удалял волосню с ягoдичeк? А Витку просил помочь или простол зависал жoпцoй над газовой плитой?
Гость
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Главное,что можно несколько лет не работать,денег хватит
Гость
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Дни.ру опять реанимируют эту поганку...В КП некая Либгардт 4 год пишет о ней как из ленты криминальных новостей- не крала, не воровала, лекарствами не пичкала, деньги не снимала, Растёгину ничего не должна одна, из театра не воровала, камеры незаконной слежки не устанавливала...Вот и всё, что все пишут о киевской пианистке. Один уголовный приговор уже есть. А под другим будет ходить пожизненно..
Гость
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Такое мурло не украсят никакие косметические процедуры. Может ей ещё и фигуру перекроят?
Гость
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А Новый Год будет встречать со своей подругой- Брухуновой. Научит ее, как дальше с дедушкой поступить.
Гость
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без маски, без перчаток, в ТЦ - Цы и коронавируса не боится? Или намеренно заражает сама? Охрана где?
Гость
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Гость
Молодец Витка! Муж на кладбище отъехал, помирать теперь чё ли? Армен умирая, так и сказал: "Витка, просади мои бабки, радуйся и веселись, меня, позорника, не вспоминай". Так что Цыбулька выполняет просьбу мужа. Все по-честному. Коготочки подпилить, массажик, аппаратная косметология и т.д. Живи и радуйся! Только не забудь Власихе подкинуть деньжат на удаления шерсти с вареника. Об том Армен тоже просил. Happy New Year, Mother Fuскers!
ей бы, Цыбульке, да на те процедурки взять бы с собой Корнееву...стыдно за бабку, так себя довести, до таких отвисших век...А что, уже крема от Цы не помогают?
Гость
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а это уже провокация...реагировать на всё это- привлекать к ней внимание..
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