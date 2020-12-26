"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна

Отец экс-супруги покойного артиста дал интервью о театре Армена Джигарханяна. Виктор Цымбалюк заявил, что усопший актер ставил под угрозу существование театра и рисковал жизнями зрителей.

Бывший зять Армена Джигарханяна служил в театре артиста инженером по эксплуатации. Артист обратился к мужчине за помощью из-за того, что здание учреждения культуры не отвечало требованиям пожарной безопасности, а впоследствии оказалось, что оно может внезапно обрушиться. Виктор Цымбалюк сообщил, что покойная знаменитость подвергала опасности посетителей и сотрудников театра, проводя спектакли в ненадежном месте.

По словам родственника Виталины Цымбалюк-Романовской, Армен Джигарханян не хотел заниматься техническими вопросами, так как ничего в них не смыслил и не понимал серьезности риска обрушения здания. "Он выживал всех: от режиссеров и актеров – до директоров и инженеров.", – выразился мужчина об усопшем актере.

Отец экс-супруги артиста не раз обращался к Армену Джигарханяну, чтобы тот исправил все недоразумения, которые творятся в театре – дешевая туалетная бумага, проблемы с канализацией, промерзший лифт и прочие неудобства. Однако большого внимания покойный актер этому не уделял, заявляя, что во всем виновата страна.

Виктор Цымбалюк гордится тем, что ему удалось наладить систему безопасности в учреждении культуры. Для этого он написал письма мэру Москвы, чтобы государство выделило театру деньги для выполнения необходимых работ. Бывший зять Армена Джигарханяна убежден, что сейчас здание в порядке и посещать театр можно со спокойной душой.