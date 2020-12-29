В смерти виноваты другие? Адвокат вдовца Легкоступовой раскрыл подробности доследственной проверки

Анэтта Бриль обнаружила свою мать, певицу Валентину Легкоступову, в квартире в нетрезвом состоянии, поэтому настояла на госпитализации. Артистку доставили в наркологическую клинику вместе с Юрием Фирсовым. Врачи пытались привести исполнительницу хита "Ягода малина" в норму.
В первые дни пребывания в клинике Легкоступова не жаловалась на боль, но спустя некоторое время состояние певицы неожиданно ухудшилось. Тогда стало ясно, что у Валентины закрытая черепно-мозговая травма, и ее срочно нужно перевести в другую больницу.
Недавно с журналистами пообщался врач-нарколог, который пытался привести артистку в трезвое состояние. По его словам, Фирсов бросил умирающую супругу в клинике.
"Так ведут себя люди виновные", – считает специалист.
Адвокат Евгений Бобков возражает. Он убежден в том, что вдовец Легкоступовой не причастен к случившемуся. Также юрист уверен: яхтсмен не спаивал супругу.
В настоящий момент следователи опрашивают медиков, которые спасали артистку, отметил адвокат. Если выяснится, что врачи несвоевременно оказали помощь Валентине, то в деле, которое еще не заведено, могут появиться новые подозреваемые.
Напомним, недавно дочь Валентины Легкоступовой и Юрий Фирсов впервые за долгое время встретились. Это произошло в студии ток-шоу "Пусть говорят". Тогда вдовец раскрыл тайну семьи артистки, которая многих шокировала. Якобы ее сын Матвей участвовал в вооруженном ограблении.
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