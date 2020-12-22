Абстинентный синдром: Легкоступова после знакомства с Фирсовым загремела в наркоклинику

Супруг артистки регулярно лежал в клинике, где ему ставили капельницы из-за пристрастия к спиртному. О том, что произошло, рассказал один из врачей 17-й наркологической больницы.
По словам медика, яхтсмен был их постоянным клиентом, а вот Валентине Легкоступовой выпивка была и вовсе противопоказана, ведь после употребления алкоголя она испытывала постоянные головные боли. Едва познакомившись с будущим мужем, исполнительница хита "Ягода-малина" загремела в лечебницу с абстинентным синдромом.
По словам врача, пара попала в больницу в середине марта. Оба легли под вымышленными фамилиями. Хотели устроиться в одну палату, но им объяснили, что это невозможно. Певице и ее избраннику назначили капельницы.
Многочисленные синяки на своем теле знаменитость объясняла неудачным падением. Незадолго до госпитализации в квартиру молодоженов нагрянула дочь артистки Анэтта Бриль, которую ужаснул бардак в жилище матери.
Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа этого года. Смерть звезды наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело по факту смерти певицы до сих пор не возбуждено. На днях завершено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.
На кровати, а также на кране горячей воды в ванной комнате, где она якобы упала, обнаружены следы крови мужа Валентины Легкоступовой и ее самой. Дочь артистки написала письмо руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак