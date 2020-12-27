100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие

Загадочная смерть повергла в шок не только поклонников, но и родных исполнительницы. Выяснилось, что все имущество Валентины Легкоступовой было оценено почти в 100 миллионов рублей. Остается только гадать, кому же достанутся эти богатства.

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