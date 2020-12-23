"Сын участвовал в ограблении": вдовец раскрыл тайну семьи Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не доверяет ее дочери Анэтте Бриль. По мнению яхтсмена, наследница артистки пустит по миру собственного брата Матвея.

Юрий Фирсов и Анэтта Бриль впервые за долгое время встретились в студии ток-шоу "Пусть говорят". Вдовец и дочь Валентины Легкоступовой враждуют с того момента, как артистка скончалась. Девушка винит возлюбленного матери в случившемся. У яхтсмена своя правда.

Фирсов, который с трудом выдерживает претензии Анэтты, решил рассказать историю, которую никто не знал. По словам вдовца Легкоступовой, сын певицы Матвей некоторое время был связан с криминальным миром в Испании. Мол, из-за преступной деятельности сына Валентина спешно продала дом на Тенерифе и улетела на родину. "Матвей участвовал в вооруженном ограблении", – заявил Юрий.

По словам яхтсмена, молодой человек иногда проявлял агрессию, воровал у матери деньги. Несмотря на это, Фирсов жаждет помочь Матвею. Якобы именно поэтому вдовец стал претендовать на наследство Легкоступовой. Он намерен передать сыну певицы все, что причитается.

Напомним, Легкоступова вышла замуж за Фирсова летом этого года. В августе певица перестала выходить на связь с дочерью. Беспокоясь за мать, Анэтта Бриль приехала к ней домой и увидела ужасную картину. На теле нетрезвой артистки, которая лежала на полу в ванной, были синяки.

Как выяснилось позже, исполнительница хита "Ягода малина" получила черепно-мозговую травму, от которой и скончалась 14 августа. Вдовец Валентины Легкоступовой уверяет: она просто упала в ванной. Но Следственный комитет все равно взялся проводить проверку по этому факту.