"Ставить на этих лошадок было странно": Солнцев грязно обругал закрытие "Дома-2"

Рустам Солнцев является одним из самых ярких и скандальных участников "Дома-2". Он пришел на проект еще в 2005 году. Позднее его выгоняли, но он снова вернулся на телестройку в 2013. Новость о закрытии телепроекта вызвала волну громких обсуждений. Остаться в стороне не смог и Рустам.



На своем канале он опубликовал видео, в котором эмоционально прокомментировал ситуацию. Его раздражает, что все делали вид, будто бы с проектом все в порядке: "А тут вдруг оказывается, что эта лошадь давно сдохла, и от неё пытаются избавиться в кратчайшие срок". По мнению бывшего участника, проект, который длился 16 лет, не может просто так исчезнуть.

Рустам считает, что шоу жило только благодаря "ошметкам былой славы", которую принес он сам, Алена Водонаева, Ольга Бузова и другие известные участники. Теперь этого стало мало, и наступил "неизбежный конец".

Он упомянул, что продюсер Василина Михайловская считает это "естественной смертью". Солнцев не согласен, потому что программа жила своей жизнью, никто ни о чем не подозревал, а теперь люди остались без работы. "Чиновник по фамилии Жаров сделал так, что проекту пришел кирдык", – высказался он.

Также Рустам Солнцев обнародовал бюджет шоу. Он сообщил, что раньше программы стоили не так дорого, а сейчас каждый выпуск обходится каналу в три миллиона долларов. По его мнению, помимо зарплат и производственных расходов, большие суммы кладут себе в карман. Бывший участник рассказал, что еще в 2000-х происходило подобное. Однажды им выделили несколько сотен тысяч на серию, но вместо дорогих костюмов и декораций были только они в "зассанных котами одеялах". Куда ушли все деньги? Остается только гадать.

Он считает, что проект больше не актуален, потому что никто не хочет разобраться, чем живет страна. "Кто эти люди? Бабки, тетки, внуки, дети?" – возмутился он. "Если это бабки и тетки, то при чем тут все эти качки и эскортницы, тупые участницы, проституирующие когда-то ссыкухи?" – возмутился он. По его мнению, такой целевой аудитории не интересны эти участники, "как будто они смотрят бесконечную эротическую сцену с проникновением".

Раньше было лучше. Рустам Солнцев считает, что в начале всех покорила их простота. "Это все канал, все это работало, людям нравилось, что мы были просты, мы одеты были просто: мы ходили в калошах и месили грязь и дерьмо, мы записывали сюжеты среди досок и облезлых кустов", – вспомнил он. "Мы не старались, мы любили эти место, а то, что происходит сейчас – дерьмище".

Рустам рассказал, что много раз приходил на шоу после и получал лишь оскорбления от молодых участников. "Редакторская группа так и не смогли понять, что им нужно от участников: то ли старые, то ли новые". Прошелся он и по ведущим, упомянув, что они "тоже не семи пядей во лбу". "Ставить на этих лошадок было странно и неправильно. Ольга Бузова круче всех в шоу-бизнесе, она круче всех яиц, круче Пугачевой. Все, к чему она прикасается становится золотым, только есть это потом невозможно, это я про ресторан, зубы обломаешь". Однако и ее присутствие не сделало шоу успешным, ставка, по мнению Солнцева, была ошибкой. "Эфиры с Олей были сами провальными", – уверяет Рустам.

Многие, включая продюсеров, объясняют падение рейтингов появлением интернета. "Когда я был на поляне, был интернет, но это не мешало нам быть победителями, быть крутыми, не канает эта тема", – отвечает им бывший участник. По его мнению, чтобы спасти шоу можно было хотя бы попытаться перенести его часть на "Ютуб", а не бороться с новыми технологиями.

