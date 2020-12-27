Звезда "Дома-2" стала чиновником после лечения от алкоголизма

В прошлом Глеб Клубничка страдал от тяжелой алкогольной зависимости, которая стоила ему карьеры на телевидении. После участия в шоу "Дом-2" он работал на "Первом канале", но пагубное пристрастие к алкоголю не позволило ему сделать карьеру шоумена в передаче "На самом деле". Жемчугова отправили на лечение от алкоголизма, которое завершилось успехом. В конце декабря звезда скандальной телестройки объявила, что состоит в Общественном совете муниципального образования Симферополя, и эта информация подтвердилась официально.
Мужчину назначили на должность помощника председателя Общественного совета. Его работа будет касаться развития информационной политики и выстраивания общественного мнения. Глеб Клубничка очень доволен своими достижениями и полученным постом. В инстаграм-канале он поклялся служить на благо крымчан верой и правдой.
Напомним, что в новом 2021 году шоу "Дом-2" перестанет выходить на телеканале "ТНТ". Совсем недавно Виктория Боня рассекретила зарплату звезд проекта. По словам теледивы, новым участникам выплачивали тысячу долларов за три месяца работы. Звезда уточнила, что зарплата выдавалась после отработанного срока на шоу "Дом-2" по всем внутренним правилам.
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