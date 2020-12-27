"Сколько бездельников": россияне разнесли участников "Дома-2"

30 декабря выйдет последний выпуск скандального телепроекта. "Сегодня я отвела последнее лобное место, и мы с ребятами вам передаем большой привет. И мы счастливы!", – подписала Ксения Бородина публикацию в своем инстаграм-аккаунте.
В комментариях тут же начались горячие дискуссии. Некоторые признались, что им не верится, что телестройки больше не будет, ведь они смотрели ее 16 лет. А другие рады тому, что "Дом-2" закрыли. "Очень жаль, что закончилась такая легенда", "Сколько бездельников", – высказались россияне.
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