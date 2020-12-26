Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве

55-летняя вдова Олега Табакова жаловалась на головокружение и самочувствие. Знаменитости вызвали скорую помощь. После осмотра врачи приняли решение госпитализировать Марину Зудину.
Известно, что медики настояли на том, чтобы актриса пробыла в стационаре несколько дней. По предварительной информации, звезде поставили диагноз: вертебро-базилярная недостаточность. Это заболевание, выраженное нарушением функций мозга в результате нарушения кровоснабжения.
Марине Зудиной предстоит пройти комплексное обследование, чтобы установить причину нарушения кровотока головного мозга. Отметим, что ранее знаменитость не жаловалась на здоровье.
Марина Зудина – российская актриса театра и кино, которая в 2006 году получила звание народной артистки России. Много лет она была замужем за звездой театра и кино Олегом Табаковым, который ушел из жизни в 2018 году. В этом браке у знаменитостей родились сын Павел и дочь Мария.
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