"Привыкла жить за его спиной": россияне возненавидели Зудину

После выхода программы "Секрет на миллион" с участием Марины Зудиной многие резко отреагировали на высказывания актрисы. В эфире она рассказала, что после ухода ее супруга Олега Табакова, от нее все отвернулись и больше не предлагают новых ролей.

На популярную в социальных сетях диву тут же посыпались негативные комментарии. Журналисты обратились к Татьяне Бронзовой, заведовавшей труппой МХАТа при Олеге Ефремове. Она уверена: при такой разнице в возрасте сложно поверить в искреннюю любовь со стороны актрисы, а Олег Табаков понимал это, поэтому долго не разводился с первой женой. "Что бы она ни говорила сейчас, но она увела Табакова из его первой семьи", – считает Татьяна.

Также Татьяна Бронзова вспомнила, что после свадьбы актриса "стала вести себя как Мадам" и начала пользоваться своим положением. "Если бы Марина не была его женой, вряд ли она бы получила столько ролей в театре. Я не хочу сказать, что она плохая артистка, но точно не лучшая", – высказалась коллега Олега Табакова.

На нее взгляд, говорить, что семью Олега Павловича интересовали только деньги – "подло и стыдно". "Крылова – та жена, которая из солдата сделала генерала, прошла с ним огонь и воду. Там жизнь была положена и большая любовь. А Зудина пришла на готовое", – утверждает Татьяна Бронзова.

Она упомянула, что Людмила Крылова повела себя "благородно" и во время развода: Олег Табаков оставил себе большую квартиру, потому что так было удобно ему. Татьяна считает, что актриса просто "привыкла жить за его спиной" за время брака.

По ее словам, в театре все понимали, почему роли достаются именно Марине, кроме самой актрисы. "Она искренне считает, что добилась всего сама, благодаря своему таланту, а не потому, что была женой худрука. У нее появился шанс доказать всем своим недоброжелателям, что она действительно хорошая актриса, а не только вдова Табакова", – завершила Татьяна Бронзовая.

