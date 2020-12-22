Зудина отказалась ставить памятник Табакову на Новодевичьем кладбище

Из-за пандемии коронавируса создание памятника затянулось. По словам Марины Зудиной, изначально его собирались открыть к юбилею Олега Табакова – 17 августа. Однако вдова актера отказалась устанавливать монумент. "Не хочу совмещать с днем рождения", – отметила артистка.
Скорее всего, на могиле режиссера на Новодевичьем кладбище бюст появится в новом театральном сезоне. Уже известно, какие слова будут выгравированы на мемориале: "Все, что я взял на себя, я выполнил". Как отметила Марина Зудина, Олег Табаков подарил народу не только потрясающих учеников и роли, но и замечательный театр, мастерские и памятник Немировичу и Станиславскому. Артист считал, что Владимир Иванович незаслуженно отодвинут на второй план.
Марина Зудина недавно в личном блоге призналась, что идея установить первый памятник Олегу Табакову принадлежала Владимиру Машкову. С ней никто не советовался – просто поставили перед фактом. "Но чудесным образом так совпало, что я сразу приняла эту идею!" – добавила актриса.
Вдова режиссера сейчас значительно меньше играет в театре и редко появляется в кино. Однако на судьбу не жалуется, отмечая, что даже во время коронавирусных ограничений у нее есть съемки. "Надо принять ситуацию... С этим можно жить", – говорит Марина Зудина.
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