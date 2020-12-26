Обомлевший Галкин едва не покалечился возле своего замка

Телеведущий и Примадонна празднично украсили любимый сад вокруг особняка. Юморист с детьми Лизой и Гарри нарядили елку.
Максим Галкин не может налюбоваться красотой, которая открывается ночью при подходе к дому. "Как все красиво снежно, какая прелесть!", – восхищенно заметил шоумен на видео, которое выложил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунте.
В какой-то момент Максим Галкин поскользнулся и едва не покалечился. "Чуть, не упал. Прелесть-то прелесть, но и навернуться можно!", – отметил ведущий.
На кадрах видно, как роскошный особняк звезд утопает в снегу и ярком свете. Выглядит он теперь просто сказочно в огоньках иллюминации.
Ранее в личном блоге артист опубликовал фотографию с сыном и дочерью. Вероятно, снимок сделан, когда Лиза и Гарри с папой наряжали новогоднюю елку. Максим Галкин держит наследницу на руках, а та поправляет гирлянду на лесной красавице. Мальчик в этот момент протягивает сестре еще одну игрушку.
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