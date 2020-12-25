Обнищавший Галкин не смог исполнить мечту ребенка

В личном блоге артист опубликовал фотографию с сыном и дочерью. Вероятно, снимок сделан, когда Лиза и Гарри с папой наряжали новогоднюю елку. Максим Галкин держит наследницу на руках, а та поправляет гирлянду на лесной красавице. Мальчик в этот момент протягивает сестре еще одну игрушку.
Максим Галкин признался, что начал копить на велосипед в детстве, как только у него появилась такая мечта. Однако когда нужна сумма набралась, цены поднялись, и в итоге ребенок не смог купить себе личный транспорт. По словам артиста, только во взрослом возрасте он понял, что необходимо не просто копить, но и класть деньги в банк под процент, чтобы не обнищать.
Поклонники восхитились трогательной историей Максима Галкина и отметили, что он теперь он замечательный отец. "Аллочки не хватает (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елка у вас шикарная! ну а детки просто милота, все в них и воспитание, и уважение", "Надеюсь сейчас вы можете позволить себе велосипед", "Самая красивая и замечательная семья", – написали в комментариях.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Максим Галкин собирается баллотироваться в Госдуму на будущих выборах. Однако артист высмеял слухи, отметив, что никто с ним подобные переговоры не вел, а даже если бы ему и предложили, он бы отказался.
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