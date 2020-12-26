"Я могла бы ей дать по морде": вдова Джигарханяна жестко прошлась по Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян скончался шесть недель назад, но вокруг него продолжают бушевать страсти. Вдова артиста Татьяна Власова появилась в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы высказаться о бывшей супруге актера Виталине Цымбалюк-Романовской.

Армен Джигарханян был в браке с Виталиной Цымбалюк-Романовской почти два года. После скандального развода в с пианисткой в 2017 году артист воссоединился со своей экс-супругой Татьяной Власовой. Она не стала обижаться на бывшего мужа, поскольку уверена: Виталина манипулировала им.

По мнению Власовой, Цымбалюк-Романовская просто пыталась нажиться за счет Джигарханяна. Якобы пианистка воспользовалась актером, который тогда начал заболевать. Татьяна Сергеевна жалеет, что не оказалась рядом с Арменом Борисовичем в тот момент.

Вдова артиста виделась с Цымбалюк-Романовской. Власова хотела отомстить пианистке за мужа, но упустила такой шанс.

"Могла бы при первом же слухе дать ей, извините, по морде, спустить ее с лестницы", – резко высказалась Татьяна Сергеевна.

Напомним, Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Актер прожил 85 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний. Его похоронили на Ваганьковскм кладбище рядом с дочерью Еленой, которая умерла 33 года назад.