Оскорбленная Цымбалюк-Романовская вылила на Малахова ушат помоев: Считала его лучшим

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Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
После смерти Армена Джигарханяна в прессе стали часто обсуждать его отношения с третьей женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. На девушку сыплются всевозможные обвинения, причем даже от тех, кого она считала друзьями.
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Пианистка в личном блоге отметила, что ее браку с актером всегда завидовали, ведь кто еще может в 80 лет позволить себе жениться на любимой? Впрочем, артистка старается не обращать внимания на пересуды и, несмотря на развод, продолжает признаваться в любви бывшему мужу.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Недавно в студии шоу "Прямой эфир" в очередной раз обсуждали Виталину Цымбалюк-Романовскую. Девушку обвинили чуть ли не во всех смертных грехах. В беседе с журналистами пианистка отметила, что была лучшего мнения об Андрее Малахове. "Не знаю, что случилось. Ничего плохого я ему не делала. Я считала его лучшим ведущим в этом жанре", – заявила оскорбленная артистка.

Как отметила экс-жена Армена Джигарханяна, она не знала, что передача о ней готовится к эфиру. При этом знаменитость добавила, что все шоу, в которых обсуждают ее персону, набирают огромные просмотры. Она вылила на программу Андрея Малахова ушат помоев. "Чем больше глупости, тем выше рейтинг", – заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее девушка рассказала, что некоторые артисты готовы продаться телеканалам и говорить о ней гадости, так как испытывают финансовые трудности. По словам пианистки, она продолжит отстаивать свое честное имя, несмотря ни на что.

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Автор: 25 декабря 2020, 18:55 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Где Малахов и где эта баба, которая в том числе и в его передачах фриком подрабатывала? У Малахова есть диплом МГУ, он журналист по специальности, сейчас руководитель и ведущий рейтингового ток-шоу, а кто такая Цымбалюк? Сожительница ровесника своего дедушки, а ныне одинокая безработная таперша, пытающаяся прикрыть свою невостребованность позорными самодельными "клипами" с ужасным "пением"?
Гость
Ответить
А зато, что пианистка-аферистка из хохляндии обобрала и опозорила Великого Армена! В тюряге ей сидеть, а не по шоу болтаться! Белая моль!
1

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