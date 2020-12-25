Оскорбленная Цымбалюк-Романовская вылила на Малахова ушат помоев: Считала его лучшим

После смерти Армена Джигарханяна в прессе стали часто обсуждать его отношения с третьей женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. На девушку сыплются всевозможные обвинения, причем даже от тех, кого она считала друзьями.

Пианистка в личном блоге отметила, что ее браку с актером всегда завидовали, ведь кто еще может в 80 лет позволить себе жениться на любимой? Впрочем, артистка старается не обращать внимания на пересуды и, несмотря на развод, продолжает признаваться в любви бывшему мужу.

Недавно в студии шоу "Прямой эфир" в очередной раз обсуждали Виталину Цымбалюк-Романовскую. Девушку обвинили чуть ли не во всех смертных грехах. В беседе с журналистами пианистка отметила, что была лучшего мнения об Андрее Малахове. "Не знаю, что случилось. Ничего плохого я ему не делала. Я считала его лучшим ведущим в этом жанре", – заявила оскорбленная артистка.

Как отметила экс-жена Армена Джигарханяна, она не знала, что передача о ней готовится к эфиру. При этом знаменитость добавила, что все шоу, в которых обсуждают ее персону, набирают огромные просмотры. Она вылила на программу Андрея Малахова ушат помоев. "Чем больше глупости, тем выше рейтинг", – заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее девушка рассказала, что некоторые артисты готовы продаться телеканалам и говорить о ней гадости, так как испытывают финансовые трудности. По словам пианистки, она продолжит отстаивать свое честное имя, несмотря ни на что.