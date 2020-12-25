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Сенсационное заявление Цымбалюк-Романовской: Предлагали за миллион броситься на мертвого Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
"Всякому безобразию есть свое приличие", – справедливо замечал чеховский Лопахин в "Вишневом саде". В случае с тем, что происходит уже столько времени вокруг имени Армена Джигарханяна, конца безобразию не видно.
прочитано 957 раз

23 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти актера, режиссера и педагога Армена Джигарханяна. Его душа покинула грешную землю и отправилась в иные миры. Но тут продолжаются пляски на костях. Андрей Малахов не оставляет в покое умершего актера и продолжает снимать о нем ток-шоу. В очередном выпуске "Прямого эфира" снова появилась вдова Армена Борисовича – Татьяна Власова. Посмотрел эту передачу и Виталина Цымбалюк-Романовская, третья жена актера, с которой он состоял в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Все спрашивают меня, что случилось с Андреем, почему он так опустился, – пожаловалась "Дни.ру" Виталина. – Он ляпнул, что не ожидал что я даже венок не передам на похороны. Мол, даже Цивин с Дрожжиной передали, а я – нет. Наверное, венок от Цивина и Дрожжиной был самым дорогим, без него не похоронили бы Джигарханяна..."

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

"Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась, – заверила киевская пианиста "Дни.ру". – Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем, так как повышенная готовность охраны явно предназначалась для меня, учитывая малое количество людей и отсутствие официальных лиц, пришедших на прощание с Джигарханяном. Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста".

Напомним, киевской пианистки на похоронах бывшего мужа не было. Она пояснила, что простилась с ним давно, когда Джигарханян публично обозвал ее воровкой. К тому же видеть его в гробу она меньше всего хотела бы...

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Автор: 25 декабря 2020, 11:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мрачный Киркоров произнес душераздирающие слова на похоронах Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Армен Борисович умер, и это вдохновило новоявленную певичку на очередной шедевр. То есть его смерть так обрадовала Цымбалюк, что она с благодарностью к Быстрякову спела новую песенку с его дочкой,о дьяволе, аккурат ко дню его рождения.При чём здесь смерть Армена Борисовича? А вот чтобы продолжались ассоциации с ней. 3 года не может определиться со своей жизнью.Просто не мыслит, как не упомянуть его имя и себя рядом с этим именем.Уже просто тошнит. От этой наглости.От этой навязчивости.От её пустоты.
Гость
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виталина исчадие ада голова медузы гаргоны. Кому ты на <цензура>....н нужна сиди в своем бункере и пиши мемуары о прошлой жизни. Сейчас тебя даже в сауну в вану не возьмут побрезгуют. ВОРОВКИ иДЕШОВКИ ни кому не нужны вот только мартышки еше в цене пока.
Гость
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Это что, какой-то Цымбалюк федеральный канал федеральными деньгами в 1 миллион рублей готов был выплатить за её театрализованное представление на похоронах? И она не пришла, потому что не хотела публичного унижения? А в чём оно?А? в том, что никто не верит в искренность твоего отношения, одна фальшь,, хотя наизображала за 3 года много такого "участия" в его судьбе.
Гость
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Цы, поскольку похороны-публичное мероприятие в условиях пандемии, то разрешили попрощаться поклонникам и близким только при условии строжайшего соблюдения всех предписаний.Потому и была охрана. Не надо передёргивать и врать в очередной раз.На похороны идут и друзья, и враги. Ты, конечно, враг. Но поклониться Армену Борисовичу ты была обязана.И попросить у него прощения.
Гость
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Поздно оправдываться, да ещё и других приплетать к своему позору.Мы всё помним дословно.Ты сказала так-для меня он умер.Но продолжала лезть в его личное пространство-то забота не та, то уход..Тем самым показывала своё "неравнодушие" к судьбе Армена Борисовича.А всё на самом деле оказалось блефом, что и следовало ожидать.
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