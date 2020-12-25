Сенсационное заявление Цымбалюк-Романовской: Предлагали за миллион броситься на мертвого Джигарханяна

"Всякому безобразию есть свое приличие", – справедливо замечал чеховский Лопахин в "Вишневом саде". В случае с тем, что происходит уже столько времени вокруг имени Армена Джигарханяна, конца безобразию не видно.



23 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти актера, режиссера и педагога Армена Джигарханяна. Его душа покинула грешную землю и отправилась в иные миры. Но тут продолжаются пляски на костях. Андрей Малахов не оставляет в покое умершего актера и продолжает снимать о нем ток-шоу. В очередном выпуске "Прямого эфира" снова появилась вдова Армена Борисовича – Татьяна Власова. Посмотрел эту передачу и Виталина Цымбалюк-Романовская, третья жена актера, с которой он состоял в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го.

"Все спрашивают меня, что случилось с Андреем, почему он так опустился, – пожаловалась "Дни.ру" Виталина. – Он ляпнул, что не ожидал что я даже венок не передам на похороны. Мол, даже Цивин с Дрожжиной передали, а я – нет. Наверное, венок от Цивина и Дрожжиной был самым дорогим, без него не похоронили бы Джигарханяна..."

"Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась, – заверила киевская пианиста "Дни.ру". – Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем, так как повышенная готовность охраны явно предназначалась для меня, учитывая малое количество людей и отсутствие официальных лиц, пришедших на прощание с Джигарханяном. Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста".

Напомним, киевской пианистки на похоронах бывшего мужа не было. Она пояснила, что простилась с ним давно, когда Джигарханян публично обозвал ее воровкой. К тому же видеть его в гробу она меньше всего хотела бы...