Слившаяся в поцелуе с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская ответила врагам: Всегда завидовали

Период жизни с пианисткой стал для актера скандальным. Громкий развод и последующие взаимоотношения с бывшей пассией до сих пор обсуждают в прессе. Несмотря на то, что девушка не пришла на прощание с артистом, она продолжает оплакивать его в соцсетях и отбиваться от недоброжелателей.
Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская в личном блоге опубликовала архивный снимок с Арменом Джигарханяном. Вероятно, кадр сделан на отдыхе. Артист нежно целует супругу, а та счастливо улыбается в камеру.
По словам пианистки, актеру всегда завидовали, а их брак у многих вызывал раздражение. "Кто может себе позволить жениться в 80 лет на любимой женщине? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пишет Виталина.
Цымбалюк-Романовская считает, что ее имя в прессе полощут только потому, что у многих артистов сейчас не хватает денег. По словам девушки, некоторые охотно продаются телеканалам, соглашаясь облить ее грязью.
"Ради чего? Ради рюмки и сосиски", – говорит знаменитость.
Виталина и дальше планирует отстаивать свое честное имя и имя экс-супруга. Артистка отметила, что считает своим долгом сохранение исторической и культурной памяти той эпохи, на которой выросла. "Для меня навсегда лучшим и великим останется то время, когда каждый работник культуры (в любом жанре) мог называться Интеллигенцией", – пишет пианистка.
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