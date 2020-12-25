Галкин остался доволен: ненасытный Басков кувыркался в койке сразу с двумя

Николай Басков – самый завидный жених России. Красивый, талантливый, богатый – 44-летний певец до сих пор не женат. Но как же он справляется с естественной физиологической надобностью в сексе? Оказалось, "золотой голос России" – тот еще затейник!

В очередном выпуску программы "Музыкалити" с Максимом Галкиным на YouTube-канале Gazgolder ведущий спросил гостей, был ли у них секс втроем. Всегда откровенный Николай Басков первым признался в подобных сексуальных утехах. Но не стал вдаваться в подробности, с кем именно, в каких позах и когда резвился... Максим Галкин остался доволен подобным признанием гостя и улыбался.

Сразу вспомнились эротические стихи Михаила Лермонтова: "Уж сблизились они... еще лишь миг единый... // Но занавес пора задернуть над картиной, // Пора, чтоб похвалу неумолимый рок // Не обратил бы мне в язвительный упрек".

Николай Басков также признался, что любит спать голым. И подобные откровения оставляют большой простор для фантазии поклонников певца. Многие бы дорого отдали, чтобы хотя бы мельком взглянуть на этот послеобеденный отдых фавна...

Напомним, на протяжении семи лет Николай Басков был женат на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Потому у него были романы с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой, Софи Кальчевой и Викторией Лопыревой. С последней он даже собирался под венец, но обстоятельства оказалась сильнее.