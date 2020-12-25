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"Использовал мальчика": Обиженный приемный сын требует от Зверева новую квартиру

Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале 90-х Сергей Зверев взял из детского дома мальчика. Он был настолько похож на стилиста, что ни у кого не возникало сомнений в их родственной связи. Сам Сергей Зверев-младший узнал правду лишь в 17 лет. О дальнейших конфликтах отца и сына тогда никто не мог даже подумать.
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Все детство маленький Сережа везде следовал за звездным папой. Однако в какой-то момент его интересы изменились: он перестал учиться, из квартиры стали пропадать ценные вещи. Отец отправил его на перевоспитание в Коломну. Там Зверев-младший и встретил будущую супругу. После свадьбы отношения отца и сына слишком накалились. Стилист посчитал девушку слишком простой. Следующая невестка ему тоже не понравилась.

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С тех пор, как на одном шоу сын встретился со своей биологической матерью, Сергей Зверев не выходит с ним на связь. Недавно выяснилось, что отец выписал его из квартиры на Тверской, ничего не сказав.

"Полгода он числится бомжом. Поражает то, как это было сделано. Человек даже не поставил сына в известность", – рассказала юрист сына звезды. Также она упомянула достаточно сомнительные методы воспитания Сергея. "Сергей-старший использовал мальчика, чтобы с ним фотографироваться, давать интервью, делать ему красивые стрижки. На этом процесс воспитания был закончен", – отметила она. Сейчас Сергей Зверев не берет трубку, когда сын пытается дозвониться до него.

"Зверев хотел видеть рядом с сыном девушку из своего социального круга. Он очень враждебно настроен", – поделилась информацией защитница, отметив, что живет сын стилиста живет очень скромно.

"Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. Два миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив, если отец нам ее купит", – прямо заявил Зверев-младший. "И больше ничего не надо, я буду заниматься самообразованием, строить свою семью. Никакое наследство мне не нужно, я буду жить своей жизнью", – рассказал он.

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Автор: 25 декабря 2020, 14:40 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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