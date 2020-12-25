"Использовал мальчика": Обиженный приемный сын требует от Зверева новую квартиру

В начале 90-х Сергей Зверев взял из детского дома мальчика. Он был настолько похож на стилиста, что ни у кого не возникало сомнений в их родственной связи. Сам Сергей Зверев-младший узнал правду лишь в 17 лет. О дальнейших конфликтах отца и сына тогда никто не мог даже подумать.



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