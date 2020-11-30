Понаровская безжалостно растоптала карьеру Зверева

Сергей Зверев уже долгие годы является одним из самых популярных отечественных стилистов. Он признанный чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству, бизнесмен, шоумен, а впоследствии, как оказалось, еще и эстрадный исполнитель.



Впервые он поразил поклонников еще в 2000-х: тогда он выступил с песней "Алла", воспевая Примадонну Аллу Борисовну Пугачеву. Затем были и другие хиты, которые, благодаря всеобщему признанию его как стилиста, были востребованы на различных музыкальных каналах. Позднее Сергею пришлось сделать выбор: мода или шоу-бизнес.

Сергей Зверев выбрал концерты и корпоративы, за что подвергся жесткой критике со стороны многих. Его подруга джазовая певица Ирина Понаровская до сих пор не может простить ему этот шаг. Она уверена, что он просто оступился.

В эфире НТВ Ирина рассказала, что, по ее мнению, Зверев "свернул со своего пути и неправильно пошел". Она признает, что это "более легкие деньги", но он – "великий цирюльник" и не должен был лишать людей своих золотых рук.

По мнению Ирины, Сергей взялся не за свое дело. Она считает, что Сергей Зверев спустился в музыку с "постамента мирового уровня" и превратился в "нечто". Певица считает, что он либо просто не верил в себя, либо у него не осталось людей, которые донесли бы до него, что клипы – не его путь.



Напомним, сейчас Сергей практически не фигурирует на сцене, он ушел в бизнес. Последнее время с его именем связан громкий скандал: он судится с собственным сыном, который пытается отнять у него часть недвижимости.