Терпение лопнуло: взбешенный Прилучный ответил избившему его бизнесмену

Звезда сериала "Мажор" призвала не верить "вбросам". Павел Прилучный прокомментировал интервью владельца калининградского ночного клуба "Завод" Владимира Семенова. Бизнесмен обвиняется в избиении актера.

Павел Прилучный сообщил, что неприятный эпизод, произошедший в ночь с 20-го на 21-е ноября в Калининграде, расследуют компетентные органы. Звезда сериала "Мажор" намекнула, что подозреваемый в его избиении предприниматель пытается спасти репутацию и избежать наказания.

По словам Прилучного, его оппонент искажает факты, используя для этого желтую прессу. Артист в какой-то степени понимает бизнесмена и мотивы его поступков.

Звезда сериала "Мажор" подчеркнула, что это первый и последний комментарий на эту тему. В будущем знаменитость не собирается отвлекаться на подобные "вбросы". У Павла Прилучного слишком плотный рабочий график.

"Если вам будет необходима корректная информация – вы знаете, к кому обратиться", – отметил Павел, имея в виду свой официальный аккаунт в соцсети "Инстаграм".

Судя по всему, заявление Семенова взбесило Прилучного. Артист долго отмалчивался, видимо, терпение знаменитости лопнуло.

Как писали "Дни.ру", ранее бизнесмен Владимир Семенов дал развернутое интервью, в котором обнародовал собственную версию событий. Бизнесмен подробно рассказал, что происходило в клубе "Завод" в ночь с 20-го на 21-е ноября. Напомним, по факту драки в ночном заведении возбуждено уголовное дело. Павел Прилучный значится в нем как пострадавший.