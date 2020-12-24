"Возмутительная наглость!": Гусева в шоке от растрепавшей всем про свадьбу Киркорова Кравец

Появившийся в Доме моды Аники Керимовой Филипп Киркоров дал повод светским сплетникам почесать языками. Все почему-то решили, что король российской эстрады готовится к свадьбе и заказывает себе шикарный костюм. Мол, Аника регулярно шьет свадебные наряды звездам первой величины. Дошли эти слухи и до диджея Кати Гусевой. И очень ее удивили.

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