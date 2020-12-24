"Возмутительная наглость!": Гусева в шоке от растрепавшей всем про свадьбу Киркорова Кравец

Актриса и певица Алена Кравец уверяет, что в последнее время на Рублевке только и разговоров, что о грядущей свадьбе Киркорова – якобы Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время. А узаконит он отношения с матерью своих детей.
Алена Кравец намекнула, что женой Киркорова вполне может стать и диджей Катя Гусева, с которой певец уже давно находится в близких отношениях.
Но при этом светская львица убеждена: такая девушка, как Катя Гусева, Филиппу Киркорову не пара. "Я считаю, что Катя Гусева ему не нужна, – заявила вдруг Алена. – Для него она слишком грубая".
Узнавшая про это Катя была вне себя от ярости. "Мы не знакомы с Аленой Кравец, никогда не встречались, не общались, общих друзей у нас тоже нет, – возмущена Гусева. – Говорить про посторонних людей гадости, это возмутительная наглость! Я же не позволяю себе в прессе обсуждать Кравец и вообще других людей!"
Что касается вероятной свадьбы с Киркоровым, то на прямой вопрос "Дни.ру" Гусева ответила уклончиво: "Если Филипп решит, то он сам все и всем расскажет, – заверила она. – Мы дружим и не могу комментировать какие-то перемены в его личной жизни. Скажу лишь, что Филипп – этот тот человек, который точно заслуживает счастья. И, дай бог, чтобы рядом не было светских сплетниц, типа Кравец".
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция