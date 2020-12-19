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Больше не общаемся: Киркоров об истинной причине увольнения верной домработницы Люси

Больше не общаемся: Киркоров об истинной причине увольнения верной домработницы Люси

Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру
Людмила Дороднова – самая известная домработница страны. Она работала у Клавдии Шульженко, помогала по хозяйству Тамаре Миансаровой и Ларисе Мондрус, а 80–е годы пришла в дом к Алле Пугачевой. После развода певицы с Филиппом Киркоровым Люся металась меж двух домов, а потом окончательно переехала к королю российской эстрады. Но недавно ее отправили на пенсию. О причинах корреспонденту "Дни.ру" рассказал сам исполнитель.
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За порядком в доме Киркорова Люся следила тщательно, вопросов к ней не было. Но, во-первых, домработнице уже почти 80, а поместье у певца очень большое и требует постоянного внимания. Во-вторых, здоровье ее подводит – гипертония все чаще дает о себе знать.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Я ее не увольнял, – божится Киркоров. – Простом она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие – очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь".

Для получающей 20 тысяч в месяц пенсии одинокой Люси материальная благодарность Киркорова будет очень кстати. Сегодня она вернулась в Марьино – в этом столичном микрорайоне у нее есть однокомнатная квартира. С Лучезарным она больше не встречается. "К сожалению, сейчас сложная ситуация с коронавирусом, и людям после 70 выходить на улицу нельзя, – пояснил Филипп. – Поэтому мы не виделись больше. Думаю, у нее прекрасная жизнь и есть, с кем общаться – есть племянницы, подружки".

Брать новую помощницу Киркоров пока не намерен. "Я очень избирателен и почти никого не пускаю в свой мир, – пояснил он. – Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально. Пользуюсь старыми связями и друзьями".

"Вообще, у меня не очень много обслуги дома, – продолжает Киркоров. – Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации я не могу развернуться так, как хотел бы. К тому же я не за количество, а за качество. У меня все люди в команде – синтетического плана, могут самые разные задачи исполнять. Например, мой визажист Карина Захарова одновременно и мой парикмахер, и массажист, и даже психотерапевт. Мой стилист Арсен – и помощник, и секретарь. А водитель, который со мной уже 20 лет, иногда в доме убирает".

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Автор: 19 декабря 2020, 12:17
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