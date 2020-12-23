Шьет костюм: Филиппа Киркорова поздравляют с грядущей свадьбой

Филипп Киркоров – первый модник на нашей эстраде, трендсеттер и законодатель тенденций, настроений, вкусов. Одежды от именитых кутюрье у него столько, что даже пришлось превратить в гардеробную большую квартиру на Земляном валу. А он все не может остановиться!

"Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – уверяет Киркоров. – Артист должен каждый раз появляться в новом костюме. Не в моих традициях приходить на мероприятие в вещи, которую зрители уже видели. Люблю удивлять и, возможно, поэтому столько лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".

Судя по всему, в ближайшее время многочисленным поклонникам короля российской эстрады снова найдется, о чем чесать языки. Артист побывал в Доме моды известного звездного дизайнера Аники Керимовой. Той самой, которая шила Азизе свадебное платье за 10 миллионов рублей.

"Филипп, как никто другой знает толк в красоте и моде! – сообщила Аника. – Мы готовим для него несколько концертных нарядов, в том числе и с камнями Swarovski – главным трендом года. А помогает нам в этом личный стилист Филиппа Киркорова! Надеюсь, что уже в самое ближайшее время вы сможете их оценить".

Но фанаты исполнителя в комментариях к этому посту предположили, что 53-летний Киркоров снова собрался жениться! Мол, с чего бы иначе он пошел к Керимовой, которая шила многим звездам свадебные наряды?! И даже сватают кумира за диджея Катю Гусеву, с которой тот часто выходит в свет. Но действительно ли уже 15 лет как холостой певец снова наденет обручальное кольцо и костюм жениха? Пока это секрет.