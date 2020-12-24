"Танцевала голая на столе": 65-летняя жена Солнцева собралась в монастырь после выходки

65-летяя Екатерина Терешкович ничего не помнит после вечеринки. Она много выпила спиртного, причем подливала его ей Полина.
Однако гости праздничного вечера прекрасно помнят, как жена Гогена Солнцева влезла на стол, полностью разделась и стала танцевать.
После пьяной выходки женщина осознала произошедшее и поняла, что алкоголь ее погубит. Она хотела бы изменить свою жизнь, но пока все попытки тщетны. Чтобы побороть пагубное пристрастие, Екатерина Терешкович собралась в монастырь. Она считает, что только там ей смогут помочь.
"Честно признаться, я не помню ничего. Я хотела поздравить Гогена: очень сожалею, что так получилось. Я не заметила, как опьянела. Рядом сидела Полина, она мне стала наливать спиртное… Что случилось дальше, я не помню", – заявилА же]на Гогена Солнцева.
В случившемся Екатерина Терешкович винит Полину. По ее мнению, именно она довела ее до такого непотребного состояния.
Напомним, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович вместе уже два года, но отношения пары оставляют желать лучшего. Супруги постоянно скандалят и обвиняют друг друга во всех смертных грехах.
Гоген считает, что Катя пьяница, и без него давно бы уже умерла. Екатерина же в свою очередь обвиняет мужа и дочь в желании сжить ее со свету и присвоить ее наследство.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Гогена Солнцева разодрала ему лицо в кровь из-за ревности к Алле Пугачевой.
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