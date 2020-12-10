Разодрала лицо: из-за Пугачевой с Гогеном Солнцевым произошло страшное

Бывший участник шоу "Дом-2" Гоген Солнцев и его пожилая супруга Екатерина Терешкович являются самым эпатажным союзом российского шоу-бизнеса. Они часто привлекают к себе внимание странными выходками или новыми пластическими операциями престарелой жены фрика. На днях в семье случилось страшное.

Муж и жена Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович часто выясняют отношения на публике. В семье даже доходило до алкоголизма и драк. Гоген якобы бережет свою женушку от разгульной жизни и часто упекает ее в различные медицинские учреждения. Терешкович же считает, что ее просто хотят поскорее отправить на тот свет, о чем она недавно говорила в интернете.





В свежем интервью Екатерина Терешкович заявила, что ее жизнь превратилась в кошмар после свадьбы с Гогеном Солцевым. Он якобы договорился с ее дочкой Полиной сжить ее со свету и присвоить наследство.





Гоген Солнцев не стал терпеть такие обвинения в свой адрес и прокомментировал слова Терешкович. Он назвал все сказанное Екатериной клеветой и полной чушью. По его словам, избивает как раз она его, а не наоборот.





Гоген Солнцев поведал, что недавно его жена ушла в трехдневный загул, а потом явилась и избила его. Женщина буквально набросилась на него и разодрала до крови все лицо. Шокированный мужчина не успел ничего понять, однако потом выяснилось, в чем причина.





"У нас в комнате висит портрет Аллы Пугачевой. Она, если кто не знает, моя любимая певица. Так вот, Катя напилась и его разорвала. Кричала на весь дом: "Ты променял меня на Алку. Почему она тебя возбуждает больше, чем я?" – приводит слова Гогена Солнцева "Собеседник".





Несмотря на частые скандалы в семье, разводиться с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев не собирается. Он переживает за ее судьбу, ведь если бы не он, ее давно бы упекли в психушку.



