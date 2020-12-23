"Опозорила меня!": престарелая жена Гогена Солнцева оказалась в лечебнице после нервного срыва

На днях в инстаграм-аккаунте Гогена Солцнева появилась фотография, сделанная во время торжественного вечера. На кадре видно, как Екатерина Терешкович танцует на столе перед изумленными гостями. На пенсионерке был лишь бюстгальтер, мини-юбка, сетчатые колготки и туфли на шпильке.
По снимком Солнцев пояснил, что супруга сорвала его юбилей. "Опозорила меня перед гостями!", – считает шоумен. Терешкович не смогла вести себя прилично из-за спиртного, хотя она обещала мужу не употреблять алкогольные напитки.
Гоген сообщил журналистам, что отправил свою престарелую жену в частный трудовой санаторий. В этой лечебнице специалисты помогут Екатерине справиться с алкогольной зависимостью.
Также фрик рассказал, что после застолья у Терешкович был нервный срыв, поэтому у нее начались проблемы с памятью. В случившемся он винит дочь супруги Полину, которая на торжестве якобы специально "накачала" мать спиртным, чтобы поссорить ее с мужем.
Стоит отметить, что Гоген Солнцев не в первый раз пытается помочь Екатерине Терешкович справиться с зависимостью, но пенсионерка часто срывается и доставляет проблемы супругу.
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