Стриптиз от бабушки и дешевое шампанское: Как прошел юбилей Гогена Солнцева

Юбилей Гогена Солнцева прошел в одном из московских кафе, оформленном в новогоднем стиле. Скромное убранство помещения было украшено панно с надписью "С новым годом!", гирляндами и мишурой. Именинник ждал на торжество около 35 человек, но больше половины приглашенных гостей упустили возможность повеселиться на торжественной вечеринке.
Изюминкой вечера стал эротический подарок 65-летней Екатерины Терешкович – энергичной супруги юбиляра. Пожилая женщина устроила в честь праздника пикантное выступление. Она надела на мероприятие колготки в сетку, мини-шорты, бюстгальтер с металлическими шипами, шпильки и кучерявый парик. Разгоряченная пенсионерка забралась на стол, за которым сидели гости, и предалась диким танцам.
Угощение для присутствующих приготовила подруга жены Гогена Солнцева. На столе были привычные домашние салаты, а также десерты и закуски. На алкоголе юбиляр решил сэкономить по-крупному: друзьям он предложил выпить дешевое шампанское сомнительного качества. Гости смогли исправить ситуацию – приобрели другие напитки, чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем.
Во время торжества именинник вел себя развязно и провокационно. На празднике Гоген Солнцев приставал к девушкам и грубил присутствующим.
Популярные темы форума
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
Залетела!!!
Путин не вор
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти
Лечение гомосексуализма
Помогите. Подскажите, как нейтрализовать собак? Может догхантеры есть? А если нет, подскажите препарат, чтобы быстро и безболезненно.