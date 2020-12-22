"Умеют разжигать костры": Ургант предложил работу уволенным участникам "Дома-2"

17 декабря руководство компании Solaris Promo Production вызвало ведущих проекта на совещание, где объявило, что шоу "Дом-2" закрывается. На данный момент, график съемок на площадке расписан до конца декабря. 30 числа выйдет финальный выпуск шоу. Что будет дальше – остается загадкой. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса высказали различные позиции относительно новости. Вчера вечером всех поразил Иван Ургант.

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