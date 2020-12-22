"Умеют разжигать костры": Ургант предложил работу уволенным участникам "Дома-2"

В своем шоу "Вечерний Ургант" телеведущий, в присущем ему стиле, высмеял судьбу участников популярной ранее передачи. По его мнению, им будет крайне тяжело, потому что они ничего не умеют делать, не приспособлены к жизни. Иван Ургант сравнил звезд программы со слепыми котятами, которые "выросли в слепых котов, но их забыли стерилизовать".
"Это же люди, которые до сих пор, в 2020 году думают, что вирус – это группа. Куда им идти? Безработные", – заявил он. "Давайте подумаем, куда могут пойти работать люди, которые единственное, что умеют, это разжигать костры", – иронично отметил Ургант. "Пристроим их в комитет Госдумы по вопросам религии", – предложил ведущий.
Напомним, ранее появилась информация о том, что шоу выкупил телеканал "Пятница!". Генеральный директор канала жестко опроверг эту информацию. Николай Картозия заявил: "Дом-2" не переносят на "Пятницу!". Упаси господь".
Также прокомментировал новость и Максим Фадеев в своем "Инстаграм". Он считает, что "лодырей" нужно "гнать в три шеи", чтобы они учились зарабатывать деньги, а не "по каналам прыгать". Несмотря на уверенность артиста в том, что проект безвозвратно исчезнет, он переживает, что может появиться что-то еще хуже.
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