Единственная дочь об отношениях Задорнова с молодой женой: Любил до самой смерти

Елена Задорнова вспомнила о знаменитом отце. Единственная дочь Михаила Задорнова показала фото из семейного архива.

Наследница известного сатирика опубликовала кадры, на которых запечатлены ее мама и папа. На снимках Михаил Задорнов позирует со второй супругой Аленой Бомбиной. Кадры сделаны во время путешествий пары, в том числе и зарубежных.

Елена Задорнова посвятила родителям трогательные стихи. В них наследница звезды вспомнила, как гуляла на бракосочетании мамы и папы. "Родительскую свадьбу / Я искренннейше помню. / Хочу сказать, Поверьте, / В красивейшей обраме, / Любил до самой смерти / Мой папа мою маму..." – написала Елена в личном микроблоге.

Напомним, Михаил Задорнов был дважды женат. Первой супругой знаменитости была Велта Калнберзинь – доктор филологических наук. В этих отношениях сатирик не стал отцом.

Второй раз знаменитость пошла в ЗАГС с Аленой Бомбиной. Вторая жена была на 15 лет младше Задорнова. На момент знакомства с автором девушке было всего 20 лет.

Знаменитость скончалась 10 ноября 2017 года. Похоронили Михаила Задорнова в Юрмале, рядом с отцом. Добавим, за год до кончины у сатирика нашли опухоль мозга. О проблемах со здоровьем комик говорить не любил. Между тем, известно, что Михаил обследовался в Германии и лечился в одной из частных клиник в Прибалтике.