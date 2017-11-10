Как жил Михаил Задорнов

Михаил Задорнов умер от рака мозга вечером 9 ноября. Артист до последнего дня старался вести яркую, насыщенную жизнь. Сатирик был объектом любви и внимания, он много путешествовал, а многие его фразы из монологов немедленно уходили в народ.