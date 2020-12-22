"Шепелев запрещает": сын ни разу не был на могиле Фриске

Журналист всячески оберегает Платона от излишнего внимания. После смерти возлюбленной он полностью отстранился от общения с журналистами. Телеведущий не показывает сына в соцсетях и почти ничего не рассказывает о нем, лишь вскользь упоминая в личном блоге.
Также Дмитрий Шепелев оберегает наследника от общения с родственниками Жанны Фриске. Платон уже несколько лет не видел бабушку, дедушку и тетю. Осенью в прессу просочились кадры с прогулки ребенка, сделанные папарацци. Судя по фотографиям, семилетний мальчик невероятно похож на мать.
Кстати, неизвестно, что Дмитрий Шепелев рассказывает наследнику о покойной певице. Известно, что за пять лет Платон ни разу не был на кладбище у мамы. Стоит отметить, что ребенок даже не присутствовал на похоронах.
Жанна Фриске покоится на Николо-Архангельском кладбище. По словам охранников, поклонники часто навещают певицу, да и родственники заглядывают регулярно. А вот Дмитрия Шепелева с сыном не видели ни разу. Как оказалось, телеведущий показывался на могиле Жанны Фриске лишь в первый год после ее смерти.
"Говорят, он запрещает Платону, а сам-то он как придет, он же маленький", – поделились служащие кладбища.
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