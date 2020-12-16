Шепелев всполошил народ вопросами сына

Телеведущий рассказал в соцсети, что записывает в специальный дневник детали, связанные с взрослением сына. Шоумен хочет помнить все значимые для мальчика события и смешные моменты.
Недавно дневник пополнился вопросами, которые ребенок задал звездному отцу. В топ самых смешных попали околомузыкальные. Мальчик поинтересовался у папы: станет ли его голос на восьмилетие таким же хриплым, как у Курта Кобейна, и до сих пор ли у Фредди Меркьюри темные подмышки? Также Платон спросил у Дмитрия Шепелева: Элтон Джон является мужем или женой?
Подписчиков умилило внимание знаменитости к сыну и забавные вопросы мальчика. "Очень внимательный парень растет!"; "Развитый парень", "А малыш-то наблюдательный!", "Умный и глубокий, как мама", – высказались растроганные поклонники Дмитрия Шепелева.
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