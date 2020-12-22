Горе-проекту "Дом-2" нашли новое пристанище

Впрочем, ведущие и участники надеются, что программа не прекратит свое существование. Влад Кадони заверил поклонников телестройки, что волноваться не стоит – проект обязательно переродится. Вероятно, передаче действительно нашли новое пристанище.
Источник, близкий к продюсерам шоу "Дом-2", сообщил, что ТНТ ведет переговоры с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с компанией СТС Медиа. Возможно, после закрытия программа просто переедет на соседний телеканал.
Как сообщалось ранее, финал проекта на ТНТ покажут 30 декабря. Серия будет длиться около двух часов. Съемки новых эпизодов запланированы на февраль, правда, пока еще неясно, на какой платформе пойдет трансляция. Ранее уже появлялись слухи о том, что шоу "Дом-2" не против перекупить телеканал "Пятница", однако гендиректор открестился от этой новости.
Напомним, закрытие программы объяснили низкими рейтингами и отказом рекламодателей от сотрудничества. Также в последнее время продюсеры не могли найти новых участников, а старые начали потихоньку покидать проект. Шоу "Дом-2" продержалось в эфире 16 лет. Оно дало толчок для карьеры многих звезд, например, Ксении Собчак, Ольге Бузовой, Виктории Боне, Алене Водонаевой и другим.
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