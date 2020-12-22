Горе-проекту "Дом-2" нашли новое пристанище

На прошлой неделе стало известно, что 30 декабря 2020 года реалити-шоу "Дом-2" последний раз выйдет в эфир на телеканале ТНТ. Продюсеры приняли решение закрыть проект, так как ему стало сложно конкурировать с соцсетями и блогерами.

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