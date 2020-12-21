Телеканал "Пятница" открестился от "Дома-2" как от прокаженного: Упаси господь

В Сети активно обсуждают тему закрытия шоу "Дом-2". Говорят, что 16-летний телепроект уже изжил сам себя, а среди участников остались только фрики.
Шоу "Дом-2" многие считали отдельной эпохой российского телевидения. Однако тем не менее, люди считают, этот балаган должен был закрыться еще несколько лет назад. Рейтинги программы стали неумолимо падать. В итоге шоу "Дом-2" превратилось во временное пристанище неудачных артистов. В итоге ТНТ объявило о закрытии телепроекта.
Между тем, в интернете стали появляться слухи о том, что телеканал ТНТ отказывается от проекта и отдает его телеканалу "Пятница!". Генеральный директор "Пятницы!" прокомментировал эту новость. Николай Картозия в разговоре с Teleprogramma.pro озвучил свое видение информации.
"Дом-2" не переносят на "Пятницу!". Упаси господь", – сказал Николай Картозия Teleprogramma.pro.
Напомним, информация о закрытии шоу "Дом-2" появилась в интернете 18 декабря. На нее тут же отреагировали медийные персоны и сами участники телестройки.
Несмотря на то, что программа просуществовала более 16 лет и стала самой рейтинговой, в последнее время у нее появилось больше ненавистников, чем фанатов.
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